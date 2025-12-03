Рада ухвалила закон про оновлення перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: що зміниться

Закон виключає з переліку російську мову, оскільки вона не є загроженою, має історичне домінування та не потребує спеціального захисту.

Верховна Рада України ухвалила закон, який приводить низку українських законів у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

За закон проголосували 264 депутати.

Закон був розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій на виконання доручення уряду і ґрунтується на офіційному перекладі Хартії, зробленому МЗС у січні 2024 року.

Що саме змінює закон?

Уточнюється офіційний переклад Хартії

Раніше базовий термін “regional or minority languages” був перекладений як "регіональні мови або мови меншин", причому переклад зроблено не з оригіналу (англійської/французької), а з російської версії. Це породило хибну інтерпретацію, ніби Хартія стосується захисту «національних меншин», а не мов, носії яких є чисельною меншістю.

"Новий переклад — "регіональні або міноритарні мови" — точніше передає зміст документа й усуває можливості політичних маніпуляцій навколо статусу української мови, — йдеться у пояснювальній записці.

Оновлюється перелік мов, на які поширюється Хартія в Україні

Закон виключає з переліку російську мову, оскільки вона не є загроженою, має історичне домінування та не потребує спеціального захисту. Це відповідає висновкам Конституційного Суду та нормам Закону «Про національні меншини».

Також вилучено "молдавську" мову, оскільки Молдова офіційно визнала румунську державною.

Держава застосовуватиме режим підтримки до таких мов:

білоруська

болгарська

гагаузька

кримськотатарська

новогрецька

німецька

польська

румунська

словацька

угорська

чеська

іврит

Вносяться зміни до трьох законів України

Закон оновлює положення:

Закону «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»;

Закону «Про національні меншини (спільноти) України»;

Закону «Про медіа».

Усі формулювання приводяться у відповідність до нового офіційного перекладу.

Чому це було необхідно

Конституційний Суд ще у 2021 році вказав на юридичну невпорядкованість у сфері застосування Хартії та вимагав від держави чітко визначити її офіційний переклад. Стара редакція спричиняла конфлікти між нормами законодавства, а також дозволяла використовувати Хартію для політичного тиску на статус української мови.

Оновлений переклад забезпечує трактування Хартії у відповідності до її духу:

захист загрожених мов,

забезпечення розвитку менших мовних спільнот,

без шкоди для державної мови.

