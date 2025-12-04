ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаПолітика

Нардепи проголосували за спрощення митних процедур для імпорту товарів, потрібних для оборони

В цілому документ підтримали 272 народні депутати. 

Нардепи проголосували за спрощення митних процедур для імпорту товарів, потрібних для оборони
Голосування за законопроєкт №14169
Фото: телеграм Ярослава Железняка

Верховна Рада підтримала закон про спрощення митних процедур для імпорту товарів, потрібних для оборони.

Про це йдеться у повідомленнях пресслужби Верховної Ради та народного депутата Ярослава Железняка. 

Железняк написав, що йдеться про законопроєкт №14169 та №14170, де йдеться про звільнення від ПДВ для операцій з ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони. 

Зазначається, що розширюється перелік випадків, коли виробники можуть не сплачувати ввізне мито. 

Це стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої техніки, яку виробляють, ремонтують або модернізують для армії.

Також законопроєкт визначає порядок дій, якщо імпортовані товари знищені, пошкоджені, втрачені під час випробувань або визнані непридатними. У таких ситуаціях підприємства не будуть отримувати додаткових донарахувань і зможуть офіційно підтвердити причини втрати.

Окремо врегульовано можливість змінити призначення товарів або відмовитися від їх використання — зі сплатою мита або реекспортом без штрафів.

Законопроєкт визначає порядок дій, якщо імпортовані товари знищені, пошкоджені, втрачені під час випробувань або визнані непридатними. У таких ситуаціях підприємства не будуть отримувати додаткових донарахувань і зможуть офіційно підтвердити причини втрати.

Також закладено продовження пільг:

  • До 2027 року – для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо.
  • До 2029 року – для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies