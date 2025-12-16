США погрожують ЄС через податки для американських технічних гігантів

Тарифи можуть ввести проти європейських Accenture, Siemens та Spotify.

Адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила Євросоюзу обмеженнями через намір оподаткувати американські технологічні компанії, пише Bloomberg.

У Вашингтоні заявили, що нові заходи можуть торкнутися низки європейських корпорацій, зокрема, Accenture, Siemens та Spotify.

В Офісі торговельного представника США заявили, що у разі, якщо ЄС та його держави-члени й надалі «обмежуватимуть конкурентоспроможність американських постачальників послуг дискримінаційними методами», Штати застосують усі доступні інструменти у відповідь. За американським законодавством це може означати запровадження додаткових зборів або інших обмежень щодо іноземних сервісів.

У США готують розслідування , що відкриває можливість введення тарифів. Серед компаній з ЄС, які, за оцінкою американської сторони, роками мали безперешкодний доступ до ринку США, також назвали DHL, SAP, Amadeus, Capgemini, Publicis Groupe та Mistral AI.

Суперечка стосується регулювання цифрової торгівлі. Євросоюз просуває правила й податки щодо діяльності великих американських платформ — Google, Meta та Amazon. У США ці ініціативи називають такими, що стримують інновації та несправедливо спрямовані на наповнення бюджетів за рахунок американського бізнесу.

Загострення риторики відбувається на тлі напружених відносин між США та ЄС, зокрема, через торговельні тарифи. Дональд Трамп раніше різко критикував Брюссель, а його адміністрація вже запровадила 15% мита на значну частину європейського імпорту. Американська сторона також звинувачує ЄС у порушенні домовленостей щодо усунення необґрунтованих бар’єрів у цифровій торгівлі.

Попри тиск з боку США, Євросоюз продовжує застосовувати цифрове регулювання. Нещодавно європейські регулятори наклали штрафи на Apple, Meta та соцмережу X. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що ЄС має намір захищати «технологічний суверенітет», водночас підтримуючи постійний діалог з американською стороною.

У Вашингтоні ж наголошують, що їхні застереження роками залишалися без належної реакції. За словами представників США, європейська політика щодо цифрових сервісів поєднує судові позови, податки та регуляторний тиск, попри значний внесок американських компаній в економіку ЄС.

Американська сторона також попередила, що ризик нових зборів та обмежень стосується не лише Євросоюзу, а й інших країн, які можуть запровадити подібні цифрові податки, зокрема, Великобританії та Австралії.