Компанія зятя Трампа відмовилась від інвестиційного проєкту в Сербії

Перед тим прокуратура висунула звинувачення міністрові культури за нібито фальсифікацію документів щодо будівель Генерального штабу.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що країна зазнала «величезної шкоди» після рішення компанії Affinity Partners (її очолює зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер) вийти з проєкту будівництва елітного комплексу в центрі Белграда.

Як пише «Радіо Свобода», компанія Кушнера пояснила це тим, що «масштабні проєкти мають об’єднувати, а не розділяти». У відповіді інвестора зазначається, що рішення ухвалили «з поваги до громадян Сербії та Белграда».

Affinity Partners планувала звести житлово-офісні вежі з брендом Trump на місці будівель Генерального штабу, зруйнованих під час бомбардувань НАТО у 1999 році.

Про відмову від проєкту стало відомо в день, коли прокуратура з організованої злочинності висунула обвинувальний акт проти міністра культури Сербії Ніколи Селаковича. Слідство звинувачує його у фальсифікації документів, на підставі яких комплекс Генштабу втратив статус об’єкта культурної спадщини. Це рішення влади стало першим кроком до дозволу на забудову ділянки поблизу ключових державних установ у центрі столиці.

У компанії Кушнера прямо не пов’язали вихід із проєкту з розслідуванням щодо міністра культури й не навели детальних причин відмови від будівництва. Також інвестор не відповів на запитання про подальші плани та можливі наслідки для Сербії, яка підписала контракт із Affinity Partners у травні 2024 року. Текст цього договору досі не оприлюднили.

Коментуючи ситуацію, Вучич відкинув звинувачення на адресу міністра культури і заявив, що відповідальність за зрив інвестиції лежить на прокуратурі та «блокадерах» — так він називає учасників масових антиурядових протестів, які тривають у Сербії понад рік. Проти забудови території Генштабу також виступають опозиційні партії та представники професійної спільноти, які наполягають на відновленні будівель і збереженні їхнього статусу пам’ятки культури.

Протести проти забудови неодноразово проходили безпосередньо біля зруйнованого комплексу Генштабу. Учасники акцій заявляли, що не допустять будівництва на цій території.

За словами Вучича, через «кампанію та цілеспрямовану травлю інвестора» Сербія втратила вкладення щонайменше на 750 млн євро. Президент стверджує, що ця кампанія мала на меті «економічний підрив Сербії», діяла «навмисно» і «за чиїмось наказом», не наводячи при цьому доказів.

Він також анонсував звернення до поліції, які, за його словами, подасть особисто проти «всіх, хто брав участь у знищенні інвестиції», звинувативши в цьому навіть окремі підрозділи поліції та прокуратури. Вучич заперечив будь-які натяки на корупцію навколо проєкту.

«Корупції немає, бо інвестори виходять з проєкту. Її ніколи не було і не могло бути», — заявив президент Сербії.

Окрім безпосередньої вартості інвестиції, Вучич вважає, що держава втратила значно більше коштів — близько 1,5 млрд євро. За його словами, реалізація проєкту мала створити сотні постійних робочих місць і тисячі робочих місць на етапі будівництва.

Президент Сербії заявив, що «величезні гроші» тепер отримає інша країна, а сам проєкт назвав «втраченою великою можливістю».