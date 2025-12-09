глава уряду Юлія Свириденко під час бесіди з міністром фінансів США Скотом Бессентом 9 грудня 2025 року

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо роботи американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Свириденко повідомила, що вже призначили інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal. Тепер мають визначати першочергові проєкти для їх реалізації.

Також Свириденко і Бессент обговорили співпрацю в енергетичній сфері та розширення можливостей із закупівлі Україною американського LNG, щоб забезпечити потреби українського споживача та посилити енергетичну безпеку Європи.

«Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, у тому числі через інструменти Світового банку, а також важливості затвердження нової програми МВФ для України на 2026-2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan», - наголосила прем’єр-міністерка.

Американсько-український фонд відбудови