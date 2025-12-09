Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо роботи американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Свириденко повідомила, що вже призначили інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal. Тепер мають визначати першочергові проєкти для їх реалізації.
Також Свириденко і Бессент обговорили співпрацю в енергетичній сфері та розширення можливостей із закупівлі Україною американського LNG, щоб забезпечити потреби українського споживача та посилити енергетичну безпеку Європи.
«Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, у тому числі через інструменти Світового банку, а також важливості затвердження нової програми МВФ для України на 2026-2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan», - наголосила прем’єр-міністерка.
Американсько-український фонд відбудови
- Меморандум про створення фонду Україна і США уклали ще в квітні. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.
- Для роботи над фінальною угодою Україна найняла юридичну компанію зі США.
- 30 квітня сторони провели фінальні узгодження, після чого підписали документ. Його ратифікували народні депутати. Але і він ще неостаточний: Київ і Вашингтон повинні були напрацювати дві додаткові угоди.
- У документі, серед іншого, закріпили право України самій визначати ділянки в межах своєї території та в своїх територіальних водах, виключній економічній зоні та на континентальному шельфі, які надаватимуться для діяльності з пошуку, розвідки та видобутку природних ресурсів. Також зазначили, що Угода "не завдає шкоди правилам в Україні, що регулюють систему власності на майно, виключаючи правила, пов'язані з державною власністю та приватизацією".
- В документі уточнили, які родовища і запаси є предметом угоди. "Активи, що стосуються природних ресурсів" – це ділянки, запаси та родовища на території України алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природний газу (включаючи скраплений природний газ) та інші мінерали або вуглеводні, іншим чином погоджені Принципалами.