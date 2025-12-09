Опрацьовану мирну угоду ще не передали назад до США. Це планують зробити завтра

Україна ще не передала до США опрацьовану мирну угоду, повідомив 9 грудня президент Володимир Зеленський. Зараз триває робота на рівні радників з питань безпеки, сказав він журналістам.

Президент припускає, що документ буде готовий до передачі завтра. Йдеться про угоду з 20 пунктів, передану Штатами українській перемовній делегації.

Зеленський додав, що пункти плану, які стосуються Європи, повинні бути нею акцентовані. Іде робота з безпековими радниками ЄС і НАТО. Є питання, що стосуються винятково ЄС: це гроші і членство в блоці, а також – заморожені активи. Радники вже долучаються, і план, який зараз представлятимуть від того, що був раніше наданий США, відрізняється саме тим, що пункти стосовно Європи вона повинна погодити.

Спершу угода містила 28 пунктів, зокрема відверто антиукраїнські. Згодом на переговорах у Женеві її скоротили до 20. Робота досі триває.

Учора президент повідомив, що стосовно територій консенсусу немає: Росія вимагає їх отримання. Україна на це не піде. США шукають рішення.

США привезли "мирний план" з 28 пунктів, що передбачав, зокрема вимогу віддати Росії частину української території, в тому числі вільної, в листопаді. Після цього переговорні групи зустрічалися на декілька раундів обговорень. Напрацьовані тези американці повезли до Москви Владіміру Путіну.

Після цього знову було обговорення з українцями, і за їхнім результатами Штати передали оновлений документ. Американський президент Дональд Трамп запевняє, що українським перемовники з ним погодилися. Але цей документ, як і раніше, містить російську вимогу віддати територій.