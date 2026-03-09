Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках

Проте Тегерану все ж вдалося фактично закрити головну нафтову артерію планети, поставивши під загрозу 26 % світового експорту. Поки танкерний трафік обнуляється, а ВМС США уперше з часів Другої світової війни застосовують торпедні атаки, судноплавні компанії вдаються до хитрощів, маскуючись під китайські судна , щоб уникнути ураження.

З 28 лютого світ спостерігає за наймасштабнішою впродовж десятиліть ескалацією в Ормузькій протоці. Протягом восьми днів протистояння на морі Іран втратив майже половину конвенційного флоту, зокрема унікальні дрононосці й підводні човни.

Фото: Вікі Ормузька протока

28 лютого – 1 березня: Іран оголосив протоку «закритою» для судноплавства, погрожуючи атакувати будь-які кораблі, що намагатимуться пройти. Командир Корпусу вартових Ісламської революції Ебрагім Джабарі заявив: «Протока закрита. Якщо хтось спробує пройти, герої революційної гвардії та регулярний флот підпалять ці кораблі». Трафік танкерів впав на 70-85%, понад 150 суден зупинилися поза протокою, очікуючи, коли прохід стане безпечним. Деякі кораблі намагалися пройти вузьке місце з вимкненим AIS (автоматична система ідентифікації), але загалом рух практично зупинився.

1-2 березня: зафіксовані перші атаки на комерційні судна. За наступні 36 годин були уражені чотири танкери безпосередньо в протоці та Оманській затоці. Щонайменше чотири моряки загинули, три танкери зазнали пошкоджень. Іран заявив, що атакував танкери, які ігнорували попередження. Підводний човен ВМС США торпедною атакою уразив в міжнародних водах біля Шрі-Ланки іранський фрегат «Dena» (класу Moudge), який повертався з міжнародних навчань в Індії. Це перша торпедна атака ВМС США з часів Другої світової. Танкерний трафік фактично обнулився, поза протокою скупчилося близько 170 кораблів. Іран дозволяє проходити китайським та російським суднам, але блокує всі інші.

2-3 березня: США завдали ударів по іранській базі ВМС у Бандар-Аббасі (там же – ключовий порт біля протоки). Іран відповів ударами по нафтовій інфраструктурі (платформи в ОАЕ, завод Saudi Aramco в Саудівській Аравії, LNG-термінали в Катарі). Трафік суден різко зменшився: порівняння даних MarineTraffic за 27 лютого проти 3 березня показало практично порожню протоку. Іран також пригрозив атаками на нафтопроводи, що може в перспективі ще більше підняти ціни на нафту.

Фото: ТСН Ормузька протока

4 березня: протока залишилася закритою для більшості суден, ризик подальшої ескалації високий. Почалися проблеми з постачанням нафти, ціни поповзли догори, конфлікт набув тенденції до розповзання і переформатування в ширший регіональний, втягуючи Ліван та Ірак.

5 березня: Іран продовжив блокувати протоку, КВІР заявив про повний контроль над водним шляхом і пообіцяв атакувати будь-які судна, що намагатимуться пройти. Трафік суден зменшився на 90%, здебільшого через страх атак дронами та ракетами. Багато танкерів залишались заблокованими поблизу протоки, глобальний збій у постачанні нафти став все очевиднішим. Рух через протоку продовжили лише китайські судна. ВМС США заявили, що готові супроводжувати танкери і надавати «страхування політичних ризиків», хоча у подальшому практичних дій не відбулося.

6 березня: іранський морський дрон завдав удару по комерційному судну в протоці, що спричинило пожежу. Британська морська влада UKMTO повідомила про інцидент за 6 морських миль на північ від Оману в Ормузькій протоці. Супутникові знімки з Sentinel-1 зафіксували нестабільність у портах Оману, Дубаю та Абу-Дабі. Ціна на нафту Brent зросла. Міжнародна федерація транспорту (ITF) визнала район зоною воєнних дій (Warlike Operations Area), відзначивши зростання GPS-перешкод (Іран цим там бавився декілька років поспіль), та частоти атак на судна. Під загрозою опинилися 26% світової морської торгівлі нафтою. Серед найбільш постраждалих – Китай, Індія та інші азійські країни, 89% нафти з протоки йде до Азії. Ціни на енергоносії ще більше зросли, конфлікт поширився вже на 12 країн.

Фото: ClashReport Пошкоджений безпілотним іранським катером танкер.

7 березня: Ескалація в Ормузькій протоці набула нових обертів з атаками на комерційні судна та посиленням електронної війни. Протока надалі залишилася фактично закритою, з мінімальним рухом суден та зростанням глобальних цін на енергоносії. КВІР дроном з есмінця атакував мальтійський танкер Prima. Зафіксовані лише три проходи протокою (один вхідний, два вихідні), трафік впав на 25% порівняно з попереднім днем раніше. Перешкоди GPS-та AIS (автоматична ідентифікаційна система суден) посилалися, вплинувши на понад 1650 суден.

8 березня: КВІР оголосив про «повний контроль» над протокою, іранський дрон уразив американський танкер Louise P у протоці. Трафік залишився на мінімумі (близько 90% падіння). Посилився ризик глобального «стагфляційного» шоку через блокаду значної частини світового нафтопотоку.

Кілька слів про реалізацію обіцянок США. Іран має не лише ВМС, КВІР також має власний флот, адже хтось має чатувати ісламську революцію і на морі теж. Ось вони і потрапили під роздачу раніше за інших. За даними CENTCOM (Центральне командування США, відповідальне за ведення бойових дій у регіоні), Іран втратив від 9 до 17 кораблів (як вони там рахують?!) за перші дні конфлікту, з акцентом на великі бойові кораблі.

Загалом флот Ірану до війни складав близько 40 кораблів, понад 1500 швидкісних катерів (понад 300 – з ракетами) та підводні човни, але удари знищили ключові активи.

Фото: IRGC Іранські військово-морські судна під командуванням КВІР.

На базі Бандар-Аббас знищені дизель-електричний підводний човен класу Kilo, міні-підводні човни класу Ghadir, класу Fateh та допоміжне судно. Тут же були знищені найбільші кораблі ВМС Ірану – два авіаносці, IRIS Makran та IRIS Shahid Bagheri. Загалом то це – переобладнані під застосування БПЛА танкер та контейнеровоз, такі собі дрононосці. З іншого – уражені чотири швидкісні ударні катери, три ракетні катери, кілька корветів та менших суден.

11 бойових кораблів ВМС Ірану затоплені в Оманській затоці. Той самий CENTCOM повідомив, що більшість з них були уражені на базах або в портах узбережжя (Чак Бахар та Конарак), деякі були потоплені безпосередньо в затоці. Так, в на базі Конарак знищено декілька фрегатів класу Alvand, класу Moudge та корвет класу Jamaran (біля пірсу в Чак Бахар), дрононосець IRGC Shahid Mahdavi (переобладнаний контейнеровоз) затоплений у відкритому морі після удару ракетами LRASM. Також відправлений на дно фрегат IRIS Shahid Sayyad Shirazi.

Станом на 7 березня в Ормузькій протоці починається цікава гра: деякі судна змінюють свої сигнали AIS, додають позначки про належність судна Китаю або повідомляють про китайський екіпаж. Це не завжди офіційна зміна прапора (reflagging), яка вимагає юридичних процедур, а радше тактична зміна сигналів для імітації китайської приналежності. Іран заявляє, що дозволяє проходити лише китайським суднам в якості подяки за дипломатичну підтримку Китаю, тоді як інші судна ризикують отримати ракетний удар.

Серед таких шустриків – балкер Iron Maiden, який після зміни сигналу на «China owner» пройшов протоку вночі 5 березня. Дані трекінгу від Vortexa та Kpler показують, що подібні сигнали дозволяють уникнути загроз. А як воно працює, то судно KSL Hengyang під прапором Маршаллових островів наближаючись до протоки, додало повідомлення «China owner and crew» і пішло далі.

Фото: marinetraffic.com балкер IRON MAIDEN

Між іншим, ця тактика також працює в Червоному морі, де протикорабельними ракетами бавляться хусити. Їхні ракетники пошкодили у 2016 високошвидкісний корабель ВМС США HSV-2 Swift (перебував в оренді ВМС ОАЕ, мав на борту цивільний екіпаж), у 2017 уразили біля узбережжя Моха в Червоному морі тральщик ВМС ОАЕ M402 Al Hasbah та саудівський фрегат Al Madinah. Всі кораблі зазнали пошкоджень, але не пішли на дно.

Ігри з сигналами AIS викликають занепокоєння про можливі фальшиві сигнали (наприклад, від США/Ізраїлю для провокацій) та щодо можливих геополітичних зрушень.

Близько 300 танкерів залишаються заблокованими і тільки китайські/іранські судна можуть вільно рухатися в цьому регіоні. Китай публічно закликає всі сторони забезпечити безпеку проходу.

Загалом Іран справді міг втратити до половини конвенційного флоту, але швидкісні катери для оборони протоки переважно зберіг. Тому КВІР все ще має потенціал для асиметричних атак.