Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Туреччина заявила про збиття ще однієї балістичної ракети

Уламки впали на незаселену місцевість. 

Туреччина заявила про збиття ще однієї балістичної ракети
Фото: Офіс президента

Туреччина 9 березня заявила про збиття ще однієї балістичної ракети, запущеної з території Ірану. Ракета, що увійшла до турецького повітряного простору, була збита силами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Уламки впали на незаселені території біля міста Газіантеп. Про це повідомили на сайті міноборони Туреччини.

Жертв і потерпілих серед цивільних немає. 

Туреччина підкреслила, що без вагань вживатиме заходів проти будь-яких загроз її території та повітряному простору.

Про збиття першої ракети ППО НАТО над Туреччиною повідомили 5 березня. При цьому Іран стверджує, що не запускав її.

Після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану КВІР активно атакує країни Перської затоки, однак також засоби ураження з іранської території летіли на Туреччину й Азербайджан. В обох випадках в Ірані заявили, що не проводили цих атак. 

﻿
