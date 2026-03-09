Туреччина заявила про збиття ще однієї балістичної ракети

Туреччина 9 березня заявила про збиття ще однієї балістичної ракети, запущеної з території Ірану. Ракета, що увійшла до турецького повітряного простору, була збита силами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Уламки впали на незаселені території біля міста Газіантеп. Про це повідомили на сайті міноборони Туреччини.

Жертв і потерпілих серед цивільних немає.

Туреччина підкреслила, що без вагань вживатиме заходів проти будь-яких загроз її території та повітряному простору.

Про збиття першої ракети ППО НАТО над Туреччиною повідомили 5 березня. При цьому Іран стверджує, що не запускав її.

Після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану КВІР активно атакує країни Перської затоки, однак також засоби ураження з іранської території летіли на Туреччину й Азербайджан. В обох випадках в Ірані заявили, що не проводили цих атак.