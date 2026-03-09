Сибіга зустрівся з польським колегою Сікорським: “Наше партнерство залишається міцним”

Міністри, зокрема, обмінялися думками щодо інциденту із захопленням Угорщиною українських банківських автомобілів та затриманням українських громадян, які працювали на борту.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Візит відбувся дорогою до Латинської та Центральної Америки.

Міністри, зокрема, обмінялися думками щодо інциденту із захопленням Угорщиною українських банківських автомобілів, що прямували транзитом з Австрії, та затриманням українських громадян, які працювали на борту.

“Такі дії суперечать Європейській конвенції з прав людини та повазі до міжнародного права”, – зазначив Сибіга на соціальній платформі X.

За його словами, під час розмови йшлося, що жодній країні неприпустимо блокувати допомогу Україні обсягом €90 млрд, керуючись амбіціями підігравати порядку денному Росії.

“Наше партнерство залишається міцним, і ми налаштовані й надалі його зміцнювати заради регіональної стабільності, європейської безпеки та глобального миру. Дякую за твою сердечну гостинність, дорогий Радеку!”, – сказав Сибіга.