Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Сибіга зустрівся з польським колегою Сікорським: “Наше партнерство залишається міцним”

Сибіга зустрівся з польським колегою Сікорським: “Наше партнерство залишається міцним”
Радослав Сікорський і Андрій Сибіга
Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Візит відбувся дорогою до Латинської та Центральної Америки.

Міністри, зокрема, обмінялися думками щодо інциденту із захопленням Угорщиною українських банківських автомобілів, що прямували транзитом з Австрії, та затриманням українських громадян, які працювали на борту. 

“Такі дії суперечать Європейській конвенції з прав людини та повазі до міжнародного права”, – зазначив Сибіга на соціальній платформі X.

За його словами, під час розмови йшлося, що жодній країні неприпустимо блокувати допомогу Україні обсягом €90 млрд, керуючись амбіціями підігравати порядку денному Росії.

“Наше партнерство залишається міцним, і ми налаштовані й надалі його зміцнювати заради регіональної стабільності, європейської безпеки та глобального миру. Дякую за твою сердечну гостинність, дорогий Радеку!”, – сказав Сибіга.

