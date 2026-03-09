Ізраїль звинуватили в застосуванні фосфорних боєприпасів проти Лівану

Вранці понеділка Іран знову атакував ОАЕ. Країна повідомила про відбиття повітряної атаки, передає The Times.

Деталі невідомі. По іранських ракетах працює ППО.

"Системи ППО зараз відповідають на ракетну загрозу", – заявило Національне управління з надзвичайних ситуацій, кризового менеджменту і ліквідації катастроф.

Саудівська Аравія назвала іранські атаки проти неї і сусідів по Перській затоці "ганебними". Королівство вважає, що виправданню цих нападів бути не може. Воно категорично засуджує Іран за його дії.

"[Це] підтверджує категоричний осуд Королівство Саудівська Аравія ганебної іранської агресії проти Королівства, держав Ради співробітництва Перської затоки, низки арабських та ісламських країн і дружніх держав, яка не може бути прийнята або виправдана за жодних обставин", – йдеться у заяві, оприлюдненій цього понеділка.

Ізраїль тим часом заявив про атаки на іранське місто Ісфахан. Згідно з заявами, ізраїльські війська атакують командний центр КВІР та пов'язаних з ним сил.

Також сьогодні стало відомо про звинувачення на адресу Ізраїлю в використанні фосфорних боєприпасів у Лівані. Відповідну заяву опублікувало розташована в США Human Rights Watch.

"Ізраїльські військові незаконно застосували артилерійські снаряди з білим фосфором над житловими будинками 3 березня 2026 року в південноліванському місті Йохмор", – йдеться у повідомленні.