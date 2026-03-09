Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ГоловнаСвіт

Ізраїль звинуватили в застосуванні фосфорних боєприпасів проти Лівану

За даними організації Human Rights Watch, ізраїльські війська били ними 3 березня. 

Ізраїль звинуватили в застосуванні фосфорних боєприпасів проти Лівану
Ізраїльські війська у Лівані (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Вранці понеділка Іран знову атакував ОАЕ. Країна повідомила про відбиття повітряної атаки, передає The Times

Деталі невідомі. По іранських ракетах працює ППО.

"Системи ППО зараз відповідають на ракетну загрозу", – заявило Національне управління з надзвичайних ситуацій, кризового менеджменту і ліквідації катастроф. 

Саудівська Аравія назвала іранські атаки проти неї і сусідів по Перській затоці "ганебними". Королівство вважає, що виправданню цих нападів бути не може. Воно категорично засуджує Іран за його дії.

"[Це] підтверджує категоричний осуд Королівство Саудівська Аравія ганебної іранської агресії проти Королівства, держав Ради співробітництва Перської затоки, низки арабських та ісламських країн і дружніх держав, яка не може бути прийнята або виправдана за жодних обставин", – йдеться у заяві, оприлюдненій цього понеділка. 

Ізраїль тим часом заявив про атаки на іранське місто Ісфахан. Згідно з заявами, ізраїльські війська атакують командний центр КВІР та пов'язаних з ним сил. 

Також сьогодні стало відомо про звинувачення на адресу Ізраїлю в використанні фосфорних боєприпасів у Лівані. Відповідну заяву опублікувало розташована в США Human Rights Watch. 

"Ізраїльські військові незаконно застосували артилерійські снаряди з білим фосфором над житловими будинками 3 березня 2026 року в південноліванському місті Йохмор", – йдеться у повідомленні. 

﻿
