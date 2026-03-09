ЦПД: Росія вербує підлітків для виробництва ударних дронів

У Росії запустили пропагандистську кампанію з метою залучення підлітків до виробництва ударних дронів Shahed.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Центрі розповідають, що коледж "Алабуга-Політех" у Татарстані, який готує фахівців для виготовлення бойових дронів, випустив серію промороликів. У відео неповнолітні студенти з гордістю розповідають про свою участь у виробництві озброєння, називаючи це "важливою справою для країни", та демонструють високі зарплати.

Реклама подає виготовлення дронів як простий спосіб заробітку та старт престижної кар’єри. При цьому повідомляється, що адміністрація коледжу готова виплачувати щедрі гонорари блогерам за поширення цих роликів.

Аналітики зазначають, що подібні кампанії мають на меті легітимізувати роботу на військову машину Росії, подаючи її як комерційно вигідний проєкт для молоді.

Однак у таких відео ігнорується моральна складова: йдеться про виробництво зброї, яка застосовується проти мирних міст України.

"Це демонструє рівень цинізму російської влади. Кремль цілеспрямовано втягує неповнолітніх у виробництво інструментів війни та фактично робить їх "продавцями смерті", – зазначають у Центрі протидії дезінформації.