Вибори в Колумбії: лівий блок президента Петро зберігає позиції в розділеному Конгресі

Партія Густаво Петро може скласти конкуренцію правим силам на президентських виборах 31 травня.

Попередні результати недільних парламентських виборів у Колумбії свідчать, що лівий блок президента Густаво Петро зберігає статус керівної сили, хоча Конгрес залишається розділеним.

Отримані результати свідчать про те, що партія Петро може скласти конкуренцію правим силам на президентських виборах 31 травня. За прогнозами, другий тур виборів може пройти у червні.

Законодавство забороняє Петро, першому лівому президенту Колумбії, переобиратися. Він прагнув просувати реформи до закінчення терміну своїх повноважень.

Хоча склад нижньої палати залишався невизначеним, очікувалося, що ліва коаліція Петро стане однією з найбільших, а в Сенаті – найчисленнішою.

Оскільки Конгрес залишається розділеним, наступному президенту потрібно буде сформувати коаліції для схвалення законодавства.

Десятиліття жорстокої міжусобної боротьби в Колумбії та присутність усе ще потужних кокаїнових мафій наклали відбиток на виборчу кампанію.

60 вбитих під час виборчого процесу

Під час цього виборчого циклу вбили понад 60 політичних діячів та лідерів громад, включно з кандидатом у президенти, якого вбили серед білого дня у столиці Боготі.

Повстанці також підірвали саморобну бомбу у великому місті. Третина країни була визнана небезпечною для проведення передвиборчої кампанії.

Останній Конгрес схвалив деякі реформи Петро, проте під кінець терміну відхилив інші ініціативи, зокрема реформу системи охорони здоров'я та зміни до податкового кодексу для збільшення бюджетних надходжень.

У відповідь Петро виступав на численних мітингах в із критикою на адресу парламенту. Останніми роками законодавчий орган втратив довіру багатьох колумбійців через корупційні скандали.