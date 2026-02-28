Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
У Болівії щонайменше 20 людей загинули внаслідок аварії вантажного літака ВПС

Літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги та врізався в транспортні засоби, що були поруч.

Фото: EPA/UPG

Щонайменше 20 людей загинули і понад 30 отримали поранення внаслідок аварії вантажного літака ВПС Болівії у місті Ель-Альто на заході країни.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався вчора ввечері, коли літак прибував до аеропорту Ель-Альто з міста Санта-Крус, повідомили представники авіації. Літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги та врізався в транспортні засоби, що були поруч.

Пізніше Міністерство оборони підтвердило, що йдеться про літак C-130 Hercules, який перевозив банкноти до Центрального банку Болівії. На борту літака було вісім осіб, повідомив командувач ВПС.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який нібито намагався забрати розкидані банкноти.

Пожежники раніше повідомляли про щонайменше 15 загиблих. Міністерство охорони здоров'я Болівії інформує, що внаслідок інциденту постраждала 31 людина. 

На відеозаписах видно літак на землі та сильно пошкоджені транспортні засоби. На інших люди тікають від сльозогінного газу, а поліцейські, деякі зі щитами, утворюють лінію. Дехто з натовпу кидає каміння.

“Поки знімальні групи висвітлювали аварію, особи, які намагалися викрасти перевезені гроші, напали на пресу з незвичайною жорстокістю”, – йдеться у заяві Національної асоціації журналістів Болівії.

Зазначається, що журналістів, зокрема, закидали камінням, деякі отримали серйозні травми під час виконання своєї роботи.

Урядове Болівійське інформаційне агентство повідомило, що за крадіжку банкнот заарештували щонайменше десять людей.

Розслідування інциденту триває.

