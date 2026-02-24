У Індії розбився санітарний літак. Загинули семеро людей

У Індії розбився санітарний літак Beechcraft. Загинули семеро людей.

Про це пише Reuters.

"Усі семеро людей на борту санітарного літака Beechcraft, який розбився в індійському штаті Джаркханд у понеділок, загинули, повідомили у вівторок офіційні особи, включаючи двох членів екіпажу, пацієнта та його родичів", – зазначено у матеріалі.

Літак Beechcraft C90, що експлуатується авіакомпанією Redbird Airways, вилетів зі столиці штату Ранчі, але через погодні умови запросив зміну маршруту польоту.

Згодом літак втратив зв'язок та радіолокаційний контакт.

Як повідомили місцеві правоохоронці, тіла вдалося дістати і відправити їх на розтин та для подальшого розслідування.Для розслідування причини було направлено команду з Бюро розслідування авіаційних аварій Індії. За словами галузевих експертів, більшість авіакатастроф спричинені поєднанням факторів, і їх розслідування може тривати щонайменше рік.

Родичі пацієнта, Санджая Кумара, повідомили журналістам, що він отримав поранення внаслідок пожежі та спочатку проходив лікування в Ранчі. Його стан погіршився, тому його везли до Делі санітарною авіацією.

Минулого місяця внаслідок аварії чартерного літака Learjet 45 загинули всі п'ятеро людей на борту, включаючи заступника головного міністра найбагатшого штату Індії Махараштра та двох членів його апарату.