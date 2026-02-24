На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Канада заявила, що планує надіслати допомогту Кубі

Поки невідомо, як саме країна планує допомагати. 

Канада заявила, що планує надіслати допомогту Кубі
Фото: middleest24.com

У Канаді заявили, що планують надати допомогу Кубі. Острів наразі переживає дефіцит пального після кроків Вашингтона, спрямованих на перекриття постачання нафти.

Про це пише Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа вжила заходів для блокування будь-яких поставок нафти до Куби, включно з постачанням від союзної Венесуели. Це спричинило зростання цін на продукти харчування й транспорт, а також серйозний дефіцит пального та багатогодинні відключення електроенергії.

"Ми готуємо план допомоги. Наразі не готові надати додаткові деталі щодо майбутнього оголошення", – заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, не уточнивши, що саме передбачатиме допомога.

ООН попередила, що якщо енергетичні потреби Куби не будуть задоволені, це може спричинити гуманітарну кризу. Минулого тижня Канада заявила, що стежить за ситуацією на Кубі та занепокоєна "зростаючим ризиком гуманітарної кризи".

Після того як у січні американські військові захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, Трамп неодноразово заявляв про можливі дії проти Куби та посилення тиску на її керівництво.

Між Вашингтоном і Оттавою за президентства Трампа також виникли напруження через торговельні мита, риторику Трампа щодо Гренландії, спроби Оттави покращити відносини з Пекіном і заяви прем’єр-міністра Марка Карні про те, що "середні держави" повинні діяти спільно, щоб уникнути домінування США.

Трамп заявив, що "Куба незабаром зазнає краху", додавши, що Венесуела, яка була колись головним постачальником острова, останнім часом не надсилала Кубі ні нафти, ні коштів.

  • Після військової операції у Венесуелі США перемкнули увагу на Кубу. Президент Дональд Трамп нещодавно розпочав нафтову блокаду острова, яким уже 67 років керує комуністичний режим. Економіка Куби тривалий час у поганому стані і дуже залежна від імпортних енергоносіїв. Але це зовсім не гарантує, що США вдасться легко й невимушено змінити владу в Гавані. Детальніше читайте у матеріалі LB.ua "Нафтовий зашморг для Куби: чи втримається комуністичний режим?".
﻿
