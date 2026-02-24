Канада заявила, що планує надіслати допомогту Кубі

Поки невідомо, як саме країна планує допомагати.

У Канаді заявили, що планують надати допомогу Кубі. Острів наразі переживає дефіцит пального після кроків Вашингтона, спрямованих на перекриття постачання нафти.

Про це пише Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вжила заходів для блокування будь-яких поставок нафти до Куби, включно з постачанням від союзної Венесуели. Це спричинило зростання цін на продукти харчування й транспорт, а також серйозний дефіцит пального та багатогодинні відключення електроенергії.

"Ми готуємо план допомоги. Наразі не готові надати додаткові деталі щодо майбутнього оголошення", – заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, не уточнивши, що саме передбачатиме допомога.

ООН попередила, що якщо енергетичні потреби Куби не будуть задоволені, це може спричинити гуманітарну кризу. Минулого тижня Канада заявила, що стежить за ситуацією на Кубі та занепокоєна "зростаючим ризиком гуманітарної кризи".

Після того як у січні американські військові захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, Трамп неодноразово заявляв про можливі дії проти Куби та посилення тиску на її керівництво.

Між Вашингтоном і Оттавою за президентства Трампа також виникли напруження через торговельні мита, риторику Трампа щодо Гренландії, спроби Оттави покращити відносини з Пекіном і заяви прем’єр-міністра Марка Карні про те, що "середні держави" повинні діяти спільно, щоб уникнути домінування США.

Трамп заявив, що "Куба незабаром зазнає краху", додавши, що Венесуела, яка була колись головним постачальником острова, останнім часом не надсилала Кубі ні нафти, ні коштів.