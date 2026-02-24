Фон дер Ляєн зазначила, що Європа не поступиться, допоки не настане мир на умовах України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради та лідери різних країн прибули до України в четверті роковини повномасштабної війни. Для фон дер Ляєн це десята поїздка до Києва за воєнний час.

У дописі в X фон дер Ляєн повідомила, що приїхала, аби підтвердити, що Європа непохитно стоїть з Україною, фінансово та військово. Та щоб підкреслити незмінну відданість справедливій боротьбі України.

"І надіслати чіткий сигнал українському народу і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України", – зазначила вона.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Про візит повідомив і Антоніу Кошта, президент Євроради.

"Чотири роки несправедливої війни агресії. Чотири роки непохитної української мужності. Чотири роки непохитної європейської підтримки. Одна спільна рішучість: забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні”, – написав він у X.

Фото: Антоніу Кошта в X Антоніу Кошта прибув до Києва

Доповнення. Прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив, що також до України прибули прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Ісландії Кріструн Фростдоттір, міністр оборони Литви Робертас Каунас, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Крістерссон, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб. Ще значна кількість країн та організації представлені на іншому рівні.

“Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання Коаліції охочих та саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії»”, – сказав Никифоров.

Також приїхали делегація Сеймасу Литовської Республіки на чолі з віцеспікером Вікторією Чмілітє-Нільсен, делегація парламенту Словацької Республіки на чолі з віцеспікером Мартіном Дубеці, представники Глобальної мережі парламентаріїв "Об’єднані для України" (U4U), делегації парламентів Великої Британії, Французької Республіки, Італійської Республіки, Республіки Молдова, представники Парламентської асамблеї Ради Європи, перший заступник Голови Уряду Республіки Північна Македонія, міністр з європейських справ Бекім Салі, віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський, комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубіліус та Комісар ЄС з питань енергетики та житлової політики Дан Йоргенсен.

Серед гостей і командувач Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувач Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенант Кертіс Баззард, міністр закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Гордон Грлич Радман, міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Королівства Іспанія Хосе Мануель Альбарес Буено, державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Іветт Купер, спеціальна уповноважена Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України Мюріель Ляку-Лябарт, глави дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Учора прибув маршалок Сейму Польщі. Про візит повідомив і французький депутат Ґабріель Атталь.

Україна щороку вшановує пам'ять полеглих внаслідок російського вторгнення воїнів у роковини повномасштабного нападу та дякує тим, хто обороняє її від окупантів. Для підтримки українського народу в ці дні з візитами прибувають іноземні політики.