Reuters: Іран близький до угоди про купівлю надзвукових протикорабельних ракет у Китаю

Їхнє розгортання значно посилить ударні можливості Ірану та створить загрозу для військово-морських сил США в регіоні.

Іран близький до укладення угоди з Китаєм про закупівлю протикорабельних крилатих ракет.

Про це видання Reuters повідомили шість джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

Йдеться про китайські ракети CM-302, угода щодо яких перебуває на завершальній стадії, хоча дата поставки поки не визначена. Зазначається, що закупівля CM-302 стане суттєвим посиленням іранського арсеналу, який зазнав втрат під час минулорічної війни. За словами двох військових експертів, їхнє розгортання значно посилить ударні можливості Ірану та створить загрозу для військово-морських сил США в регіоні.

Надзвукові ракети мають дальність приблизно 290 кілометрів і призначені для прориву корабельної протиповітряної оборони завдяки польоту на малій висоті та високій швидкості.

Переговори з Китаєм щодо закупівлі ракетних систем, які розпочалися щонайменше два роки тому, різко активізувалися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, повідомили джерела, серед яких три чиновники, поінформовані іранським урядом, і три представники безпекових структур.

Минулого літа, коли переговори увійшли у фінальну стадію, до Китаю вирушили високопосадовці військового та урядового рівня Ірану, зокрема заступник міністра оборони Масуд Ораеї. Про його візит раніше не повідомлялося.Експерти кажуть, що "це кардинально змінює ситуацію", якщо Іран отримає надзвукові ракети, бо їх дуже складно перехопити.

Наразі не вдалося з’ясувати, скільки саме ракет передбачає потенційна угода, яку суму погодився заплатити Іран і чи реалізує Китай угоду з огляду на загострення напруженості в регіоні.

Якщо угода відбудеться, то ці ракети стануть однією з найсучасніших систем озброєння, які Китай передасть Ірану, і суперечитимуть ембарго ООН на постачання зброї, вперше запровадженому у 2006 році. Санкції були призупинені у 2015 році в межах ядерної угоди, а у вересні минулого року – відновлені.

Китайська державна корпорація CASIC позиціонує CM-302 як одну з найкращих у світі протикорабельних ракет, здатну потопити авіаносець або есмінець. Система може встановлюватися на кораблях, літаках і мобільних наземних платформах, а також уражати наземні цілі.

Іран також веде переговори про придбання китайських зенітно-ракетних комплексів, переносних систем ППО (MANPADS), протиракетних систем і навіть протисупутникової зброї.

У 1980-х роках Китай був великим постачальником зброї Ірану, але до кінця 1990-х масштабні поставки скоротилися під міжнародним тиском. В останні роки США звинувачували китайські компанії у постачанні матеріалів для іранських ракетних програм, однак публічно не заявляли про передачу повноцінних ракетних систем.

Можливий продаж свідчить про поглиблення військових зв’язків між Китаєм та Іраном на тлі регіональної напруженості, що ускладнює зусилля США зі стримування іранської ракетної програми та ядерної діяльності. Це також сигналізує про зростаючу готовність Китаю активніше заявляти про себе в регіоні, який традиційно перебував під впливом військової сили США.

Під час військового параду в Пекіні у вересні, приймаючи президента Ірану Масуда Пезешкіана, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує Іран у захисті його суверенітету, територіальної цілісності та національної гідності.

18 жовтня Китай, Росія та Іран у спільному листі заявили, що вважають рішення про поновлення санкцій помилковим.19 лютого Трамп заявив, що дає Ірану 10 днів для досягнення домовленості щодо ядерної програми, інакше можливі військові дії.