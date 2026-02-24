Угорщина веде комунікацію з Україною "дивним способом", вважає віцепрем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка. У коментарі журналістам на полях YES, організованої фондом Віктора ПІнчука, він сказав, що ні Угорщина, ні Словаччина не скористалися передбаченим Угодою про асоціацію механізмом раннього попередження.

Це означає, що їхня позиція стосовно транзиту газу з Росії є політичною, вважає він. При цьому причиною зупинки постачань є російські удари.

"Зрозуміло, що для них це, можливо, суперінтерес – захищати купівлю саме російської нафти. Але тоді вони мають адресувати претензії до Москви чи якогось іншого російського міста Російської Федерації. Тому що головна причина проблем з постачання – російські атаки", – сказав Качка.

Контекст

Руйнування нафтопроводу "Дружба" спричинене російськими ударами. Угорщина і Словаччина вимагають від України полагодити їх, звинувачуючи в використанні ситуації задля політики. Єврокомісія при цьому заявила, що припинення імпорту російського газу до цих країн не загрожує їм енергокризою.

Угорщина і Словаччина зупинили продаж дизелю до України, а Словаччина – ще й аварійної електроенергії. Хоча це її рішення не є дуже вагомим: в Укренерго кажуть, що аварійні постачання з цієї країни востаннє були місяць тому і в малому обсязі.

Крім того, з метою тиску на Україну країни заблокували 90 млрд євро кредиту, необхідних українцям на цей і наступний рік.



