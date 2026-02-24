FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Качка: претензії через зупинку постачань "Дружбою" Угорщина і Словаччина мають висловлювати Росії, бо причина – в ній

Головна причина зупинки – це російські атаки, зазначив він. 

Качка: претензії через зупинку постачань "Дружбою" Угорщина і Словаччина мають висловлювати Росії, бо причина – в ній
торговий представник Тарас Качка
Фото: Facebook/Taras Kachka

Угорщина веде комунікацію з Україною "дивним способом", вважає віцепрем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка. У коментарі журналістам на полях YES, організованої фондом Віктора ПІнчука, він сказав, що ні Угорщина, ні Словаччина не скористалися передбаченим Угодою про асоціацію механізмом раннього попередження.

Це означає, що їхня позиція стосовно транзиту газу з Росії є політичною, вважає він. При цьому причиною зупинки постачань є російські удари.

"Зрозуміло, що для них це, можливо, суперінтерес – захищати купівлю саме російської нафти. Але тоді вони мають адресувати претензії до Москви чи якогось іншого російського міста Російської Федерації. Тому що головна причина проблем з постачання – російські атаки", – сказав Качка. 

Контекст

Руйнування нафтопроводу "Дружба" спричинене російськими ударами. Угорщина і Словаччина вимагають від України полагодити їх, звинувачуючи в використанні ситуації задля політики. Єврокомісія при цьому заявила, що припинення імпорту російського газу до цих країн не загрожує їм енергокризою. 

Угорщина і Словаччина зупинили продаж дизелю до України, а Словаччина – ще й аварійної електроенергії. Хоча це її рішення не є дуже вагомим: в Укренерго кажуть, що аварійні постачання з цієї країни востаннє були місяць тому і в малому обсязі.

Крім того, з метою тиску на Україну країни заблокували 90 млрд євро кредиту, необхідних українцям на цей і наступний рік. 


