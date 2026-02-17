FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

Єврокомісія: Зупинка нафтопроводу «Дружба» не загрожує енергобезпеці Угорщини та Словаччини

Тим часом ЄС і Україна контактують щодо термінів ремонту пошкодженої ділянки трубопроводу.

Єврокомісія: Зупинка нафтопроводу «Дружба» не загрожує енергобезпеці Угорщини та Словаччини
Нафтопровід 'Дружба'
Фото: змі окупанів

Призупинення постачання російської нафти через територію України не створює негайних ризиків для Будапешта та Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє «Європейська правда».

Руйнування нафтопроводу "Дружба" було спричинене «атаками безпілотників з боку Росії, які зруйнували ту конкретну ділянку», уточнила речниця ЄК.

В Єврокомісії запевнили, що короткострокових ризиків для безпеки немає, оскільки і Угорщина, і Словаччина мають запаси нафти на 90 днів. Це стало можливим завдяки політиці REPowerEU.

Ітконен також підтвердила, що Угорщина вже висловила бажання скористатися тимчасовим винятком, щоб імпортувати російську сиру нафту через Хорватію.

Наразі Брюссель перебуває на зв’язку з Києвом щодо термінів ремонту пошкодженої ділянки трубопроводу. ЄС готовий скликати засідання Координаційної групи з питань нафти для обговорення альтернативних маршрутів та наслідків інциденту.

  • Як відомо, Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. Це сталося після того, як ключовий маршрут через Україну було заблоковано.
  • Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
﻿
