FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Єврокомісія закликала держави-члени ЄС швидше затвердити санкції проти РФ і підтримати допомогу Україні

Також очікується засідання Ради директорів МВФ для затвердження нової програми фінансування України.

Єврокомісія закликала держави-члени ЄС швидше затвердити санкції проти РФ і підтримати допомогу Україні
Валдіс Домбровскіс
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія закликає країни-члени якнайшвидше затвердити нові санкції проти РФ і готується до перших виплат у межах масштабного кредитного пакету для України.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час пресконференції за підсумками засідання Ради з економічних та фінансових питань (ECOFIN), ідеться на сайті Єврокомісії.

За словами Домбровскіса, Єврокомісія розраховує завершити законодавчий процес щодо виділення Україні кредиту на 90 млрд євро вже наступного тижня. Водночас із Києвом обговорюють фінансову стратегію й умови, щоб розпочати виплати одразу після ухвалення рішень.

Наразі Єврокомісія офіційно представила пропозиції до 20-го пакета санкцій проти Росії. Нові заходи спрямовані на енергетику, фінансові послуги та торгівлю. «Ми продовжуємо чинити максимальний тиск на російську воєнну економіку», — підкреслив Домбровскіс.

Також ЄК схвалила плани оборонних інвестицій 16 країн ЄС. У межах інструменту SAFE вже виділили майже 113 млрд євро на позики для зміцнення безпеки країн блоку, додав єврокомісар.

Домбровскіс також прокоментував співпрацю з МВФ. За його словами, очікується засідання Ради директорів МВФ для затвердження нової програми фінансування України.

Єврокомісар наголосив, що оскільки повномасштабне вторгнення РФ наближається до свого п’ятого року, а ворог продовжує атакувати енергосистему, ЄС має суттєво посилити підтримку України.

﻿
