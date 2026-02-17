Стрічка стала частиною великої адвокаційної кампанії проти сексуального насильства під час повномашстабної війни.

16 лютого на міжнародному кінофестивалі Berlinale відбулася світова прем’єра документальної стрічки «Сліди» (TRACES) — фільму про жінок, які пережили сексуальне насильство під час російської агресії проти України. Показ став стартом міжнародної адвокаційної кампанії, ініційованої творцями стрічки спільно з SEMA Ukraine у партнерстві з Марією Єфросиніною та ГО «Фонд Маша».

Мета кампанії — домогтися включення Росії до так званого SHAME LIST ООН за злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. На червоній доріжці Марія Єфросиніна з’явилася у сукні з написом Russian genocide through the body, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до системного характеру цих злочинів.

Фото: надано прес-служби ГО "Фонд Маша"

«Те, що відбувається в Україні, – це геноцид росії через тіло. Російська армія калічить українців не через випадкову жорстокість, це системна стратегія знищення нашої ідентичності. Голос кожної українки, яка наважилася говорити, має знести стіну світової байдужості. Нам не потрібне співчуття – ми вимагаємо правосуддя, – наголосила Марія Єфросиніна, Почесна амбасадорка ООН в Україні, співзасновниця ГО «Фонд Маша».

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв наголосив на небезпеці «втоми від війни» в Європі та небажанні суспільства бачити реальність російської агресії. Продюсерка Ольга Брегман (2Brave Productions) підкреслила, що фільм покликаний вийти за межі професійної кіноспільноти й звернутися до ширшої аудиторії.

Фото: надано прес-службою ГО "Фонд Маша" зліва направо: режисерка Аліса Коваленко, партнерка стрічки Марія Єфросиніна,режисерка Марися Нікітюк

За даними Моніторингової місії ООН, понад 90% звільнених українських військовополонених і цивільних заручників повідомляють про тортури. Від початку повномасштабного вторгнення задокументовано щонайменше 664 випадки конфліктно зумовленого сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Автори наголошують: це лише частина реальної картини, адже більшість постраждалих не наважуються свідчити.