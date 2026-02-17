Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаКультура

На Berlinale відбулася прем’єра фільму «Сліди» про сексуальне насильство під час війни

Стрічка стала частиною великої адвокаційної кампанії проти сексуального насильства під час повномашстабної війни. 

CultHub
На Berlinale відбулася прем’єра фільму «Сліди» про сексуальне насильство під час війни
Фото: з фейсбук-сторінки режисерки Марисі Нікітюк

16 лютого на міжнародному кінофестивалі Berlinale відбулася світова прем’єра документальної стрічки «Сліди» (TRACES) — фільму про жінок, які пережили сексуальне насильство під час російської агресії проти України. Показ став стартом міжнародної адвокаційної кампанії, ініційованої творцями стрічки спільно з SEMA Ukraine у партнерстві з Марією Єфросиніною та ГО «Фонд Маша».

Мета кампанії — домогтися включення Росії до так званого SHAME LIST ООН за злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. На червоній доріжці Марія Єфросиніна з’явилася у сукні з написом Russian genocide through the body, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до системного характеру цих злочинів.

Фото: надано прес-служби ГО "Фонд Маша"

«Те, що відбувається в Україні, – це геноцид росії через тіло. Російська армія калічить українців не через випадкову жорстокість, це системна стратегія знищення нашої ідентичності. Голос кожної українки, яка наважилася говорити, має знести стіну світової байдужості. Нам не потрібне співчуття – ми вимагаємо правосуддя, – наголосила Марія Єфросиніна, Почесна амбасадорка ООН в Україні, співзасновниця ГО «Фонд Маша».

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв наголосив на небезпеці «втоми від війни» в Європі та небажанні суспільства бачити реальність російської агресії. Продюсерка Ольга Брегман (2Brave Productions) підкреслила, що фільм покликаний вийти за межі професійної кіноспільноти й звернутися до ширшої аудиторії.

зліва направо: режисерка Аліса Коваленко, партнерка стрічки Марія Єфросиніна,режисерка Марися Нікітюк
Фото: надано прес-службою ГО "Фонд Маша"
зліва направо: режисерка Аліса Коваленко, партнерка стрічки Марія Єфросиніна,режисерка Марися Нікітюк

За даними Моніторингової місії ООН, понад 90% звільнених українських військовополонених і цивільних заручників повідомляють про тортури. Від початку повномасштабного вторгнення задокументовано щонайменше 664 випадки конфліктно зумовленого сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Автори наголошують: це лише частина реальної картини, адже більшість постраждалих не наважуються свідчити.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies