Британський музей вилучив слово «Палестина» з експозицій

Британський музей вилучив слово «Палестина» з частини експозицій. Про це пише The Guardian.

Як пояснюють у музеї, причиною стало некоректне використання терміну і те, що він «більше не є історично нейтральним».

Раніше на мапах та інформаційних панелях у залах, присвячених давньому Близькому Сходу, східне узбережжя Середземного моря позначали як Палестина, а деякі постаті описували як таких, що мають «палестинське походження».

Натомість Британська асоціація юристів на підтримку Ізраїлю (UKLFI) висловила занепокоєння щодо згадок про «Палестину» в експозиціях, присвячених історії давнього Леванту та Єгипту. На їхню думку, це може «затьмарити історію Ізраїлю та єврейського народу».

Представники асоціації надіслали лист директору музею – Ніколасу Куллінану, зазначивши, що використання однієї назви «Палестина» до всього регіону протягом тисячоліть стирає історичні зміни та створює хибне враження безперервності.

«Це також має додатковий ефект стирання Ізраїльського та Юдейського царств, що виникли близько 1000 року до н.е., та помилкове переосмислення походження ізраїльтян і єврейського народу як таких, що походять з Палестини», – йдеться у листі.

Представники UKLFI також зазначили, що обрана термінологія передбачає існування давнього та безперервного регіону під назвою Палестина. Організація закликала музей переглянути колекції та змінити терміни, щоб відповідні регіони, залежно від історичного періоду, називалися Ханааном, царствами Ізраїлю та Юдеї.

У музеї пояснили, що термін «Палестина» був усталеним у західній та близькосхідній наукових традиціях як географічне нейтральне позначення південної частини Леванту з кінця XIX століття. Водночас музей вказав, що нині цей термін вже не сприймається як нейтральний і його можуть трактувати як позначення політичної території. Представник музею уточнив, що для зали Близького Сходу на мапах, які відображають давні культурні регіони, доречним є термін «Ханаан» на позначення південного Леванту в пізньому другому тисячолітті до н.е.

Також у музеї зауважили, що на мапах із сучасними кордонами використовують термінологію ООН (Газа, Західний берег, Ізраїль, Йорданія), а означення «палестинський» вживають лише як культурний або етнографічний ідентифікатор у випадках, коли це доречно.

За даними UKLFI, інформаційні панелі в залі Леванту, які охоплюють період 2000-300 років до н.е., вже оновлені. Тепер вони описують історію Ханаану та ханаанців, а також піднесення царств Юдеї та Ізраїлю. В одній із зал, присвяченої Єгипту, формулювання «палестинського походження» замінили на «ханаанського походження». Подальші оновлення планують впровадити в наступні роки в межах довгострокової програми реконструкції та переосмислення експозицій музею.

У відповідь на ці зміни, понад 5 000 осіб підписали петицію на Change.org із закликом до музею скасувати рішення. У петиції зазначено, що такий крок «не підтверджений історичними доказами та сприяє тенденції стирання памʼяті про палестинців з масової свідомості».

Фото: facebook.com/britishmuseum Британський музей

