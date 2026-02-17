Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Поетка та військовослужбовиця Ярина Чорногуз вирушає у тур п'ятьма містами Ірландії

Тур триватиме з 16 по 20 лютого.

Поетка та військовослужбовиця Ярина Чорногуз вирушає у тур п’ятьма містами Ірландії
Фото: Настя Телікова

Українська поетка й військовослужбовиця Ярина Чорногуз вирушила у тур п’ятьма містами Ірландії. Серія подій відбудеться 16–20 лютого та буде присвячена четвертій річниці повномасштабної війни Росії проти України.

У межах туру поетка презентує свою збірку dasein: defense of presence, що нещодавно вийшла у британському видавництві Jantar Publishing, а також візьме участь у публічних дискусіях про війну, літературу, фемінізм, мову та культурну ідентичність. Усі події проходитимуть англійською мовою та орієнтовані насамперед на ірландську аудиторію. 

Розклаад туру такий: 16 лютого- Дублін, тур відкрився у Trinity College Dublin. О 14:00 у Graduates Memorial Building відбулося публічне інтерв’ю «Вірші з передової» з ірландською письменницею Мартіною Девлін

О 18:30 в Robert Emmet Theatre (Arts Building) — розмова «Dasein: Бути на війні» про війну, екзистенцію та поезію з українсько-ірландською музиканткою та кураторкою Олесею Здоровецькою.

17 лютого-Енніс. У бібліотеці De Valera Library відбудеться дискусія «Фемінізм та жіночі досвіди на війні» за участі журналістки та культурної менеджерки Наталі Корнієнко. 

18 лютого-Голвей. У University of Galway (Larmor Theatre) говоритимуть про мову, культурну ідентичність та деколонізацію з докторкою університету Кессі Сміт-Крісмас

19 лютого- Лімерик. У University of Limerick (Kemmy Business School) відбудеться подія «[Слова] як зброя» — розмова з письменником Грегом Діннером.

20 лютого- Тралі. Фінальною подією стане презентація книжки dasein: оборона присутності у кампусі MTU Kerry в Тралі та дискусія з Робертом Кері. На цю подію вхід вільний.

Організатори туру наголошують, що події мають на меті не лише презентацію книжки, а й глибоку розмову про досвід війни, жіноче письмо та українську перспективу в європейському контексті. Тур реалізовано за підтримки міжнародних партнерів та команди волонтерів в Ірландії.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
