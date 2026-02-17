Тур триватиме з 16 по 20 лютого.

Українська поетка й військовослужбовиця Ярина Чорногуз вирушила у тур п’ятьма містами Ірландії. Серія подій відбудеться 16–20 лютого та буде присвячена четвертій річниці повномасштабної війни Росії проти України.

У межах туру поетка презентує свою збірку dasein: defense of presence, що нещодавно вийшла у британському видавництві Jantar Publishing, а також візьме участь у публічних дискусіях про війну, літературу, фемінізм, мову та культурну ідентичність. Усі події проходитимуть англійською мовою та орієнтовані насамперед на ірландську аудиторію.

Розклаад туру такий: 16 лютого- Дублін, тур відкрився у Trinity College Dublin. О 14:00 у Graduates Memorial Building відбулося публічне інтерв’ю «Вірші з передової» з ірландською письменницею Мартіною Девлін

О 18:30 в Robert Emmet Theatre (Arts Building) — розмова «Dasein: Бути на війні» про війну, екзистенцію та поезію з українсько-ірландською музиканткою та кураторкою Олесею Здоровецькою.

17 лютого-Енніс. У бібліотеці De Valera Library відбудеться дискусія «Фемінізм та жіночі досвіди на війні» за участі журналістки та культурної менеджерки Наталі Корнієнко.

18 лютого-Голвей. У University of Galway (Larmor Theatre) говоритимуть про мову, культурну ідентичність та деколонізацію з докторкою університету Кессі Сміт-Крісмас

19 лютого- Лімерик. У University of Limerick (Kemmy Business School) відбудеться подія «[Слова] як зброя» — розмова з письменником Грегом Діннером.

20 лютого- Тралі. Фінальною подією стане презентація книжки dasein: оборона присутності у кампусі MTU Kerry в Тралі та дискусія з Робертом Кері. На цю подію вхід вільний.

Організатори туру наголошують, що події мають на меті не лише презентацію книжки, а й глибоку розмову про досвід війни, жіноче письмо та українську перспективу в європейському контексті. Тур реалізовано за підтримки міжнародних партнерів та команди волонтерів в Ірландії.