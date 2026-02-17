У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба вранці 17 лютого повідомив, що цієї ночі Росія вкотре масовано атакувала цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України – під ударами були Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Одещина, Полтавщина, Івано-Франківщина та інші області.

“Ворог прицільно бив по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання”, – написав Кулеба у Telegram.

За його даними, на Одещині через знеструмлення частково призупинено тепло- та водопостачання. Також тривають відновлювальні роботи на Сумщині.

Кулеба повідомив, що всі служби працюють безупинно. Влада координує дії на рівні регіонів і центру, щоб максимально швидко повернути людям воду і тепло.

Також внаслідок ударів ворожих БПЛА є пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Постраждалих немає, працівники перебували в укриттях. Рух поїздів забезпечено. Відновлювальні роботи тривають.