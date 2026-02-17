Головне за ніч та ранок вівторка, 17 лютого: атака на Одесу, Черкащину, Рівненщину, понад 200 боєзіткнень, переговори в Женеві

Нічна повітряна атака, 201 бойове зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, Росія під ударами БпЛА.

У ніч на 17 лютого російська армія атакувала Україну балістичними ракетами і дронами. ППО вдалося знешкодити 25 ракет і 367 безпілотників. Чотири ракети і 18 БпЛА влучили, повідомили у Повітряних силах.

Противник атакував вночі:

4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл, що у РФ та ТОТ Криму,

20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря,

4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл в РФ,

керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької області,

396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

За попередніми даними станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилатих ракети “Іскандер-К”;

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Станом на ранок 17 лютого атака тривала.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 201 зіткнення.

Найбільше боїв (42) пройшло на Покровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів - у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 255 340 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

За період з 11 до 15 лютого Збройним Силам України вдалося відтіснити російських окупантів з території у близько 201 квадратного кілометра, що стало найшвидшим просуванням українських військ за останні 2,5 роки повномасштабної війни.

Як пише France 24, востаннє такими темпами ЗСУ звільняли території під час літнього контрнаступу 2023 року. За чотири дні було відвойовано стільки землі, скільки росіяни захопили за весь грудень 2025-ого. Найбільше просування відбулося на схід від Запоріжжя, а також на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Успіхам українських військових сприяє ситуація з відключенням на території України нелегальних терміналів супутникового інтернету Starlink. Через це росіяни мають великі проблеми зі зв'язком та перебої з управлінням військами на полі бою.

У ніч на 17 лютого росіяни обстріляли Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

За інформацією від очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, в одному з районів міста виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку 22-поверхівки – туди втрапили уламки.

ДСНС повідомила, що рятувальники працювали одночасно на різних локаціях – гасили вогонь у будівлі СТО, на складі шин, у двох продовольчих магазинах та гаражному кооперативі. Загалом вогонь знищив кілька авто та пошкодив сім гаражів.

За оновленими даними станом на ранок, поранені четверо людей.

Унаслідок атаки є знеструмлення і перебої з постачанням води.

У ніч на 17 лютого низка регіонів Росії перебували під масованим обстрілом ударними безпілотниками.

У Краснодарському країн під атакою опинився Ільський нафтопереробний завод, де виникла масштабна пожежа. Влада регіону стверджує, що збила не менше 20 БПЛА.

Аеропорти Краснодара, Сочі і Геленджика припиняли роботу через повітряну тривогу. У Новоросійську та Слов'янську-на-Кубані лунали сирени.

Водночас безпілотники дісталися і Татарстану. Вибухи лунали біля Казані та Нижньокамська, місцеві летовища також не приймали та не відправляли рейси. У Казані частково зникло електропостачання.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!