Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ, повідомили LB джерела у відомстві.

Як відомо, цей порт є одним із найбільших у Чорноморському регіоні та забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку. Його резервуарний парк для зберігання нафтопродуктів і зрідженого газу перевищує 1 млн кубічних метрів.

Уночі місцеві жителі писали в соцмережах про серію вибухів. Унаслідок атаки безпілотників зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.

Попередня атака на термінал відбулася 22 січня цього року. Тоді безпілотники СБУ пошкодили технологічні трубопроводи на причалах та низку резервуарів із вакуумним газойлем і резервуари з мазутом. Орієнтовні збитки склали близько 50 млн дол. США.