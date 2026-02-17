Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексзаступник одеського воєнкома отримав заочну підозру у незаконному збагаченні на 37,7 млн грн

Наразі він перебуває за межами України, його місцезнаходження встановлюють.

Ексзаступник одеського воєнкома отримав заочну підозру у незаконному збагаченні на 37,7 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

У межах програми «Зворотний бік ТЦК та ВЛК» прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України), легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) та декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України).

Як зазначає Офіс генпрокурора, у 2020–2022 роках посадовець набув активи на 37,7 млн грн, що значно перевищує його доходи. Щоб приховати походження коштів, нерухомість, авто та частину грошей оформлювали на родичів, але фактично користувався всім він сам.

Серед придбаного – будинки та автомобілі преміум-класу: Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Class, BMW X7, Toyota RAV4 Hybrid.

Вартість активів, щодо яких перевіряється легалізація, – понад 17 млн грн.

Окрім цього, у декларації за 2023 рік посадовець «забув» відобразити активи на 7,3 млн грн. 

Також повідомлення про підозру отримала родичка ексвоєнкома, яку слідство вважає причетною до легалізації частини майна та використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України). Вона також перебуває за межами України. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies