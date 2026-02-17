Наразі він перебуває за межами України, його місцезнаходження встановлюють.

У межах програми «Зворотний бік ТЦК та ВЛК» прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України), легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) та декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України).

Як зазначає Офіс генпрокурора, у 2020–2022 роках посадовець набув активи на 37,7 млн грн, що значно перевищує його доходи. Щоб приховати походження коштів, нерухомість, авто та частину грошей оформлювали на родичів, але фактично користувався всім він сам.

Серед придбаного – будинки та автомобілі преміум-класу: Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Class, BMW X7, Toyota RAV4 Hybrid.

Вартість активів, щодо яких перевіряється легалізація, – понад 17 млн грн.

Окрім цього, у декларації за 2023 рік посадовець «забув» відобразити активи на 7,3 млн грн.

Також повідомлення про підозру отримала родичка ексвоєнкома, яку слідство вважає причетною до легалізації частини майна та використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України). Вона також перебуває за межами України.