Суд розбиратиметься, як ексглава одеського обласного ТЦК опинився на Сейшелах після нібито поранення на фронті

Слідство встановило, що експосадовець за допомогою знайомого лікаря оформив собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті.

Перед судом постане колишній керівник одеського обласного ТЦК, який під час війни обманом їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР). Згідно з матеріалами справи, йдеться про Євгена Борисова.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби. Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті.

Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських Островів та Іспанії.

Під час розслідування також було встановлено факт використання ексвоєнкомом підробленого документа, як підставу для нез’явлення вчасно на військову службу.

Фігурант обвинувачується у ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.