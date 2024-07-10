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Справа “розподілу” посад на митниці: пасинка головного судексперта Рувіна взяли під варту із заставою 24 млн грн

Назара Шептицького і ще одного фігуранта підозрюють у пропозиції керівництву Держмитслужби призначити “своїх людей” на Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці за $1,7 млн.

Справа “розподілу” посад на митниці: пасинка головного судексперта Рувіна взяли під варту із заставою 24 млн грн
Назар Шептицький
Фото: соцмережі

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Назара Шептицького – пасинка директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна, пише Центр протидії корупції із посиланням на “Слово і Діло”.

Щодо Шептицького застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 23,84 млн грн.

Якщо за пасинка Рувіна внесуть кошти, то він змушений буде дотримуватись низки обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти та повідомляти про зміну місця проживання.

Минулого тижня стало відомо, що одним із затриманих у справі “розподілу” посад на митниці за $1,7 млн є пасинок головного судексперта Рувіна. Двох затриманих підозрюють у пропозиції керівництву Держмитслужби призначити “своїх людей” на Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці.

Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що Рувін та його родина користуються дорогою нерухомістю та машинами, що їм не належать, а також володіють майном, яке не відповідає офіційним доходам.

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