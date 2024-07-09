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Чиновник Львівської митниці "допомагав" чоловікам покинути Україну за $15 000

До "пакету послуг" входило поселення "клієнтів", їхній трансфер до Закарпатської області та забезпечення продуктами. 

Чиновник Львівської митниці "допомагав" чоловікам покинути Україну за $15 000
Затримання чиновника львівської митниці
Фото: ДПСУ

Чиновник львівської митниці разом зі спільницею організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Як повідомили у Національній поліції, йдеться про 39-річного заступника начальника одного із відділів митного оформлення митного поста Львівської митниці та 30-річну мешканку Закарпаття.

Вартість "послуг" становила від 10 000 до 15 000 доларів. Натомість  зловмисники переправляли ухилянтів до країн Європейського Союзу поза межами пунктів пропуску на території Закарпатської області.

Викрили схему переправки чоловіків
Фото: ДПСУ
Викрили схему переправки чоловіків

За "послугами" так званих провідників зверталися військовозобовʼязані громадяни України, яким обмежено виїзд із країни під час дії правого режиму воєнного стану. До «пакету послуг» також входило поселення «клієнтів» у готель проміжного пункту призначення, їхній трансфер до Закарпатської області та забезпечення продуктами. 

За вказівками зловмисників охочі перетнути кордон спочатку приїжджали у Львів, де їх зустрічав один з фігурантів. Після проведення інструктажу щодо поводження під час незаконного перетину держкордону та поведінки у разі виникнення позаштатних ситуацій, фігуранти доставляли «клієнтів» до прикордонного населеного пункту на власних авто. Там останні очікували слушного часу для перетину кордону через лісосмугу –  його ділки обіцяли провести особисто.

Викрили правоохоронця, який допомагав нелегалам
Фото: ДПСУ
Викрили правоохоронця, який допомагав нелегалам

У ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції задокументували факт переправлення зловмисниками щонайменше двох чоловіків призовного віку – мешканця Донецької області та міста Києва.

Правоохоронці повідомили підозри організаторам «зеленого» коридору за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Посадовцю митниці та його спільниці обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із правом внесення застави – 240 000 та 151 400 гривень.

Викрили схему переправки за кордон
Фото: ДПСУ
Викрили схему переправки за кордон

Наразі тривають слідчі дії для встановлення повного кола причетних до організації схеми осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

На Одещині правоохоронець допомагав чоловікам потрапити за кордон. Вартість "послуг" становила 6-10 тисяч доларів.

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