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Українські військові кібери пошкодили інфраструктуру військово-промислових кластерів РФ

Акція присвячена російському дню зенітно-ракетних військ.

Українські військові кібери пошкодили інфраструктуру військово-промислових кластерів РФ
Фото: СтратКом ЗСУ

Українські військові кібери пошкодили інфраструктуру військово-промислових кластерів Російської Федерації. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. 

Акція присвячена російському дню зенітно-ракетних військ, який відзначається 8 липня.

Було вивантажено інформацію з внутрішніх серверів. Серед підприємств, чиї сервери були зламані, є охоронні: «БРЕЖАТЫЙ», «РУБЕЖ», «ЧОО МОСКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ», «Точка контроля». Разом з ними — рязанський «РегионГеоСнаб», що спеціалізується на виробництві синтетичних матеріалів для оборонного комплексу РФ, «Железный век», «КМТ-Техно» тощо.

Нагадаємо, на початку цього місяця хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ. Без зв'язку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях.

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