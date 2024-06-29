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Кібери ГУР атакували російські компанії, які підтримують війну в Україні

Кіберактивісти знищили всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді.

Кібери ГУР атакували російські компанії, які підтримують війну в Україні
Фото: ГУР МО

Активісти кіберспільноти BO Team спільно із фахівцями Головного управління Міністерства оборони продовжують атакувати об’єкти на території Росії. За минулий тиждень кібери знищили усі дані на восьми серверах розробника та постачальника обладнання для навігації у Нижньому Новгороді. 

Про це повідомляє ГУР МО.

Зокрема, ідеться про знищення понад 100 терабайт даних компанії “OrbitSoft”, розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

Також знищено усі дані на 8 серверах компанії “Orient Systems” ― розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.

Кіберфахівці знищили усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород ― "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

Нещодавно, кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів у Криму.

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