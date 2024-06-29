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Росіяни вранці атакували будівлю дитячого садочка на Куп'янщині

Через ворожі обстріли Харківщини загинула жінка, поранені восьмеро мирних жителів.

Росіяни вранці атакували будівлю дитячого садочка на Куп'янщині
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Над ранок 29 червня російська армія завдала ударів по Ізюмському і Куп'янському районах. Є пошкодження будівлі дитячого садочка і "Будинку науки та техніки". За минулу добу через ворожі обстріли загинула одна мирна жителька, поранені восьмеро мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уранці 29 червня ворог атакував с. Богуславка Борівської громади. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне домоволодіння. Також о  05:00 в смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Будинку науки та техніки" і дитячий садочок. 

Упродовж минулої доби, 28 червня, окупанти вбили одну мирну жительку і поранили вісім людей. Ввечері внаслідок обстрілу с. Митрофанівка пошкоджено ферму, сільськгосптехніка.

У Чугуївському районі у с. Білий Колодязь внаслідок артобстрілу постраждала жінка.

У  с. Циркуни внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей.

У селі Варварівка внаслідок обстрілу КАБ загинула жінка

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку противник здійснив девʼять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка.Українські воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля Синьківки.

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