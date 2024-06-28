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Росіяни обстріляли КАБами Циркуни на Харківщині, поранені жителі (оновлено)

Є пошкодження цивільної інфраструктури. 

Росіяни обстріляли КАБами Циркуни на Харківщині, поранені жителі (оновлено)
Фото: United24

28 червня російські окупанти вдарили по Циркунах. 

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури і поранені жителі.

"За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється", - зазначив Синєгубов.

Оновлення 17.35. Кількість потерпілих зросла до десяти осіб.

За словами глави ОВА, окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше трьома КАБами. 

Є загоряння у двох будинках та господарчих спорудах, пошкоджені 10 будинків. "Ще два влучання - на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці", - додав Синєгубов.

  • За минулу добу, 27 червня, в області внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення.
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