Росіяни обстріляли КАБами Циркуни на Харківщині, поранені жителі (оновлено)

28 червня російські окупанти вдарили по Циркунах.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури і поранені жителі.
"За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється", - зазначив Синєгубов.
Оновлення 17.35. Кількість потерпілих зросла до десяти осіб.
За словами глави ОВА, окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше трьома КАБами.
Є загоряння у двох будинках та господарчих спорудах, пошкоджені 10 будинків. "Ще два влучання - на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці", - додав Синєгубов.
- За минулу добу, 27 червня, в області внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення.