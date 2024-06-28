Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці встановили особу бойовика терористичної організації "ДНР", який під час окупації Харківщини зґвалтував жінку

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

Правоохоронці встановили особу бойовика терористичної організації "ДНР", який під час окупації Харківщини зґвалтував жінку
Фото: Харківська обласна прокуратура

Військовослужбовець 115-ого полку терористичної організації "ДНР під час окупації одного із населених пунктів Харківського району  зґвалтував мирну жительку. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Під час окупації загарбники залякували мирне населення, проводили фільтраційні заходи та обшуки у місцевих жителів.

За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року підозрюваний увірвався на територію домоволодіння, де проживала молода жінка разом із родиною.

Бойовик підійшов до неї, потерпіла, злякавшись, відійшла назад. Він схопив її та вдарив головою об стіну будинку. Чоловік змусив жінку сісти на лавку. Потеріла продовжувала супротив, тому він знову вдарив її.

Поваливши жінку на лавку, підозрюваний сказав, що у разі відмови її зґвалтують інші військовослужбовці, та з метою максимального залякування здійснив постріл з вогнепальної зброї біля її тіла.

"Надалі він почав зривати з жертви одяг, жінка кричала та просила відпустити, тому він втретє вдарив її головою об стіну та зґвалтував. Воєнний злочинець також додав, що якщо потерпіла комусь розповість про нього, він знайде її та вбʼє", — ідеться у повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies