Правоохоронці встановили особу бойовика терористичної організації "ДНР", який під час окупації Харківщини зґвалтував жінку

Військовослужбовець 115-ого полку терористичної організації "ДНР під час окупації одного із населених пунктів Харківського району зґвалтував мирну жительку. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Під час окупації загарбники залякували мирне населення, проводили фільтраційні заходи та обшуки у місцевих жителів.

За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року підозрюваний увірвався на територію домоволодіння, де проживала молода жінка разом із родиною.

Бойовик підійшов до неї, потерпіла, злякавшись, відійшла назад. Він схопив її та вдарив головою об стіну будинку. Чоловік змусив жінку сісти на лавку. Потеріла продовжувала супротив, тому він знову вдарив її.

Поваливши жінку на лавку, підозрюваний сказав, що у разі відмови її зґвалтують інші військовослужбовці, та з метою максимального залякування здійснив постріл з вогнепальної зброї біля її тіла.

"Надалі він почав зривати з жертви одяг, жінка кричала та просила відпустити, тому він втретє вдарив її головою об стіну та зґвалтував. Воєнний злочинець також додав, що якщо потерпіла комусь розповість про нього, він знайде її та вбʼє", — ідеться у повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.