На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 10 людей отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

16:00 — 16:57 м. Харків. Обстріл КАБ. Пошкоджено 5 приватних будинків, гаражний кооператив, багатоквартирний будинок, корпус навчального закладу. Постраждали 5 людей.

15:45 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Піски-Радьківські. Влучання в підприємство.

15:15 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу ФАБ горів дах житлового будинку.

15:00 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені два будинки та легковий автомобіль. Постраждали жінка та чоловік.

14:10 за адресою: Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Кругляківка. Пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ. Постраждала жінка.

12:50 Ізюмський р-н., Борівська громада. Під час побудови фортифікаційних споруд отримали поранення двоє людей.

12:30 за адресою: Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Пошкоджено легковий автомобіль.

11:05 Харківський р-н , Циркунівська громада, с. Олександрівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

На Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка успіху не мали.

Купʼянський напрямок. Відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.