Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 239 людей, у тому числі 38 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули і 20 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 27 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Кураховому, 1 у Торецьку, Ясеновому і Сіверську. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення”, – повідомив Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 червня.

Покровський район. У Кураховому 2 людини загинули і 2 поранені. Також у громаді: 2 людини поранено і 10 будинків пошкоджено у Дачному, поранено людину у Гірнику. У Селидовому поранено 6 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків і 4 адмінбудівлі.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 будинків у Зарічному, 2 адмінбудівлі і крамницю в Лимані. Під обстрілами околиці Костянтинівської і Новодонецької громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені. Ще 3 людини поранені у Північному і 2 — у Нью-Йорку.