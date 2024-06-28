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Армія РФ атакувала 28 населених пунктів Херсонщини, загинула жінка

Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджена автівка "швидкої".

Армія РФ атакувала 28 населених пунктів Херсонщини, загинула жінка
Наслудки обстрілу Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Протягом доби окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонщини. Шестеро людей отримали поранення. Одна жінка загинула. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська вбили жительку Золотої Балки.  Учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Антонівка, Олександрівка, Велетенське, Станіслав, Новодмитрівка, Понятівка, Дар'ївка, Придніпровське, Інженерне, Благовіщенське, Берислав, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Шляхове, Новоберислав, Осокорівка, Тягинка, Козацьке, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 17 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини та майстерню.

Внаслідок обстрілів пошкоджені автівка "швидкої" та приватні атомобілі.

Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка. 

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