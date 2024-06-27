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Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини

У області пролунало 102 вибухи. 

Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини
Росіяни атакували за день 10 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 27 червня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 102 вибухи. 

По Великописарівській та Есманьській громадам росіяни били з мінометів та артилерії.

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Також з артилерії армія РФ вдарила по Миропільській та Миколаївській громадам.

Краснопільську громаду ворог атакував дронами та артилерією, а Юнаківську - дроном і мінометами.

По Середино-Будській громаді російські військові били дронами, мінометами та артилерією.

Зноб-Новгородську громаду атакували мінометами, а Хотінську - ракетами.

Білопільську та Охтирську громади росіяни атакували дронами.

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