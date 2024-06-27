З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули вибухівку на цивільних на Херсонщині

В обох постраждалих вибухові травми та контузії, а також інші травми.

Російські безпілотники ввечері 27 червня атакували жителів Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє цивільних у Новодмитрівці”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначається, що в обох вибухові травми та контузії. Також 66-річний чоловік отримав поранення ноги, а у 71-річної жінки - поранення передпліччя та живота. 

Потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.

  • Сьогодні ввечері, 27 червня, росіяни знову завдали удару по Херсонській області. 57-річний чоловік отримав вибухову травму, також у нього травматична ампутація пальця на руці. 
  • Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies