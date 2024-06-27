Росіяни скинули вибухівку на цивільних на Херсонщині

Російські безпілотники ввечері 27 червня атакували жителів Білозерської громади Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє цивільних у Новодмитрівці”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в обох вибухові травми та контузії. Також 66-річний чоловік отримав поранення ноги, а у 71-річної жінки - поранення передпліччя та живота.
Потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.
- Сьогодні ввечері, 27 червня, росіяни знову завдали удару по Херсонській області. 57-річний чоловік отримав вибухову травму, також у нього травматична ампутація пальця на руці.
- Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка.