Росіяни скинули вибухівку на цивільних на Херсонщині

В обох постраждалих вибухові травми та контузії, а також інші травми.

Російські безпілотники ввечері 27 червня атакували жителів Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє цивільних у Новодмитрівці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обох вибухові травми та контузії. Також 66-річний чоловік отримав поранення ноги, а у 71-річної жінки - поранення передпліччя та живота.

Потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.