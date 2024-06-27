Столтенберг зустрівся зі Зеленським і анонсував "дуже добрий саміт НАТО"

27 червня відбулася зустріч генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і Президента України Володимира Зеленського.
Як ідеться на сайті НАТО, лідери обговорили остаточну підготовку до Вашингтонського саміту Альянсу у липні. Основним пріоритетом для лідерів країн-членів стане посилення підтримки нашої держави.
"Я думаю, що ми справді перебуваємо на шляху до дуже доброго саміту НАТО для України і для НАТО", — заявив Столтенберг на початку зустрічі.
Генсек озвучив очікування на те, що члени Альянсу погодяться, щоб НАТО взяла на себе провідну роль у координації та наданні допомоги в галузі безпеки та навчання для України.
Також Столтенберг запропонував довгострокове фінансове зобов'язання, щоб дати Україні більшу передбачуваність у підтримці, яку вона отримує.
- Нещодавно CNN з посиланням на власні джерела писало, що між країнами НАТО наразі точиться дискусія щодо того, які формулювання використати для підсумкового документа саміту у Вашингтоні в питанні майбутнього членства України.
- Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу заявив, що Україна має виграти війну, яку проти неї веде РФ, щоб вступити до Альянсу.