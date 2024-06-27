Столтенберг зустрівся зі Зеленським і анонсував "дуже добрий саміт НАТО"

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг у Брюсселі 27 червня 2024 року

27 червня відбулася зустріч генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і Президента України Володимира Зеленського.

Як ідеться на сайті НАТО, лідери обговорили остаточну підготовку до Вашингтонського саміту Альянсу у липні. Основним пріоритетом для лідерів країн-членів стане посилення підтримки нашої держави.

"Я думаю, що ми справді перебуваємо на шляху до дуже доброго саміту НАТО для України і для НАТО", — заявив Столтенберг на початку зустрічі.

Генсек озвучив очікування на те, що члени Альянсу погодяться, щоб НАТО взяла на себе провідну роль у координації та наданні допомоги в галузі безпеки та навчання для України.

Також Столтенберг запропонував довгострокове фінансове зобов'язання, щоб дати Україні більшу передбачуваність у підтримці, яку вона отримує.