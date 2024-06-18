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Щоб вступити в НАТО, Україна спочатку має виграти війну з РФ, – Білий дім

У Білому домі переконують, що Джо Байден вірить у майбутнє України в НАТО.

Щоб вступити в НАТО, Україна спочатку має виграти війну з РФ, – Білий дім
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу заявив, що Україна має виграти війну, яку проти неї веде РФ, щоб вступити до НАТО, повідомляє Укрінформ. 

"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і НАТО, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони (українці, – ред.) мають виграти цю війну", – сказав Кірбі.

Він також зауважив, що після закінчення війни в України залишиться протяжний кордон з РФ, а також постійна загроза в галузі безпеки.

За словами Кірбі, Джо Байден "вірить у те, що НАТО – майбутнє України".

"Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу", – додав він.

Кірбі наголосив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки Україна працюватиме над забезпеченням "усього необхідного" для вступу до НАТО.

"Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО – це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти", – зазначив посадовець.

  • Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на саміті блоку погодження "чіткішого" формулювання щодо членства України в Альянсі.
  • Минулого місяця посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на саміті Альянсу у Вашингтоні будуть "нові формулювання" про перспективу членства України.
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