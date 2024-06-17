З цього приводу глава держави провів нараду після повернення зі Швейцарії.

Володимир Зеленський провів нараду за підсумками Саміту миру і анонсував "нові кроки" у цьому напрямку.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 17 червня.

"Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякую нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об’єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що не буде зараз "жодних пауз" і сказав, що "це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, стільки держав зібралися заради України та заради миру".

Зеленський додав, що також була сьогодні доповідь і щодо Євросоюзу. "Ми працюємо над важливим результатом", - сказав Президент.