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Зеленський анонсував "нові кроки" після першого Саміту миру

З цього приводу глава держави провів нараду після повернення зі Швейцарії.

Зеленський анонсував "нові кроки" після першого Саміту миру
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський провів нараду за підсумками Саміту миру і анонсував "нові кроки" у цьому напрямку.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 17 червня.

"Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякую нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об’єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що не буде зараз "жодних пауз" і сказав, що "це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, стільки держав зібралися заради України та заради миру". 

Зеленський додав, що також була сьогодні доповідь і щодо Євросоюзу. "Ми працюємо над важливим результатом", - сказав Президент.

  • У травні посли Євросоюзу погодили з Україною безпекові гарантії. Угоду можуть підписати не пізніше початку липня.
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