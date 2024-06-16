Зеленський: Данські F-16 прибудуть в Україну найближчим часом

Також дипломати обговорили затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС.

Техніки готують норвезький винищувач F-16 для передачі Румунії, на авіабазі в Rygge, Норвегія, 28 листопада 2023 року.

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Володимир Зеленський зустрівся із данського уряду Метте Фредеріксен, де обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у мережі Telegram.

Президент України подякував Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.

"Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.