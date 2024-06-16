​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаПолітика

Зеленський: Данські F-16 прибудуть в Україну найближчим часом

Також дипломати обговорили затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС.

Зеленський: Данські F-16 прибудуть в Україну найближчим часом
Техніки готують норвезький винищувач F-16 для передачі Румунії, на авіабазі в Rygge, Норвегія, 28 листопада 2023 року.
Фото: EPA/UPG

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Володимир Зеленський зустрівся із данського уряду Метте Фредеріксен, де обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у мережі Telegram.

Президент України подякував Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.

"Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

  • Наприкінці травня Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що невдовзі винищувачі F-16 попрямують до України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies