Зеленський: Данські F-16 прибудуть в Україну найближчим часом

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Володимир Зеленський зустрівся із данського уряду Метте Фредеріксен, де обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у мережі Telegram.
Президент України подякував Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.
"Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", — зазначив Володимир Зеленський.
Окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.
- Наприкінці травня Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що невдовзі винищувачі F-16 попрямують до України.