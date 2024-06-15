Миром не може стати українська капітуляція. Передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії, – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час пленарного засідання Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці заявив, що миром не може стати українська капітуляція, повідомляє РБК-Україна.
"Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", – заявив президент Франції на саміті миру.
Єрмак: погоджений цивілізованими країнами спільний план можуть передати Росії вже на другому саміті миру
Нещодавно Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.