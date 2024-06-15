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Миром не може стати українська капітуляція. Передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії, – Макрон

Напередодні очільник Кремля висунув свої умови “миру”, які по суті є капітуляцією України.

Миром не може стати українська капітуляція. Передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії, – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Президент Франції Емманюель Макрон під час пленарного засідання Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці заявив, що миром не може стати українська капітуляція, повідомляє РБК-Україна. 

"Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", – заявив президент Франції на саміті миру.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.

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