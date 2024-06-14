У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
ГоловнаПолітика

КМДА відкладає постачання двох з половиною тисяч дронів на передову: майже місяць не підписують договір з постачальником Новини компаній

Граничний строк підписання договору сторонами сплив 7 червня.

КМДА відкладає постачання двох з половиною тисяч дронів на передову: майже місяць не підписують договір з постачальником
Кївська міська державна адміністрація
Фото: пресслужба

Наприкінці квітня Департамент муніціпальної безпеки КМДА оголосив тендер на суму більше 400 мільйонів гривень на постачання дронів нашим захисникам. В тендері взяло участь декілька постачальників і навіть було визначено переможця - ТОВ "УМО УКРАЇНА", але досі відповідний Департамент не підписує договір. Це сильно відстрочує постачання вкрай важливих дронів на передову, зазначають журналісти.

Всього пропозиції були отримані від 4 фірм: ТОВ "КОНКОРД-22", ТОВ "УМО УКРАЇНА", ТОВ "МАКЕЛСАН СЕРВІС" и ТОВ "КАЛЬХЕОН". В результаті переможцем було визнано ТОВ "УМО УКРАЇНА", яке має поставити КМДА 1550 квадрокоптерів DJI Mavic ЗТ та 950 квадрокоптерів DJI Mavic ЗЕ на загальну суму 391 мільойн гривень.

Цікаво, що в результаті договір на постачання підписано лише постачальником, але ще досі не підписано КМДА. При цьому що граничний строк підписання договору сторонами сплив 7 червня. Цікаво, що по ремонту доріг на Печерську, КМДА підписало договір день в день з публікацією результатів тендеру.

Ситуація з затягуванням підписання договору на 2,5 тисячі вкрай важливих дронів однозначно негативно позначається на обороноздатності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies