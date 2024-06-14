Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн «Групи семи».

Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві.

Також Зеленський і Моді говорили і про підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту. Президент України подякував премʼєр-міністру Нарендрі Моді за спрямування на Саміт делегації високого рівня.

Тим часом Індія вимагає від Росії повернути тіла загиблих індійців на війні в Україні і звільнити решту громадян із росармії. Індія також зажадала, щоб російська сторона перевірила припинення будь-якого подальшого вербування індійців до армії РФ.