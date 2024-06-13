У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
ГоловнаСвіт

Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово не продавати зброю Росії

Обіцянка пролунала під час телефонної розмови. 

Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово не продавати зброю Росії
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запевняв українського президента в тому, що він не продаватиме озброєння Росії – це було під час їхньої телефонної розмови.

Як буде насправді – побачимо. Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції після підписання безпекової угоди з США. 

"Якщо він поважна людина, він не буде цього робити, бо дав мені слово", – сказав Зеленський.

Він додав, що Китай, якщо має альтернативний погляд, то має право підготувати альтернативну формулу миру. Але цю формула має базуватися на загальноприйнятих нормах.

  • Китай від участі в Глобальному саміті миру відмовився. Він також готує альтернативне бачення миру. 
  • За даними української розвідки, Пекін Москві готову зброю не продає, але постачає електроніку, яку вона використовує для озброєння.
  • Розмова з Сі Цзіньпіном у Зеленського була в квітні 2023. Після цього Пекін направив до України, Росії та країн ЄС спецпосланника. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies