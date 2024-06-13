Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово не продавати зброю Росії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запевняв українського президента в тому, що він не продаватиме озброєння Росії – це було під час їхньої телефонної розмови.

Як буде насправді – побачимо. Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції після підписання безпекової угоди з США.

"Якщо він поважна людина, він не буде цього робити, бо дав мені слово", – сказав Зеленський.

Він додав, що Китай, якщо має альтернативний погляд, то має право підготувати альтернативну формулу миру. Але цю формула має базуватися на загальноприйнятих нормах.