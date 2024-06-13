Молдовська прокуратура відкрила кримінальну справу проти генерала Ігоря Горгана

Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами відкрила кримінальну справу проти генерала Ігоря Горгана, ексочільника Генштабу Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

"Факт ймовірних підривних дій, які виразилися у передачі іноземній державі та її представникам даних, що стосуються системи національної оборони, стали предметом кримінальної справи", - заявили в прокуратурі.

Прокуратура проводить розслідування, щоб встановити всіх причетних до цієї справи та визначити характер та зміст переданої інформації.

Ігоря Горгана підозрюють у шпигунстві на користь Росії.