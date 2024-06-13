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Молдовська прокуратура відкрила кримінальну справу проти генерала Ігоря Горгана

Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії. 

Молдовська прокуратура відкрила кримінальну справу проти генерала Ігоря Горгана
Ігор Горган
Фото: Міноборони Молдови

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами відкрила кримінальну справу проти генерала Ігоря Горгана, ексочільника Генштабу Молдови

Про це повідомляє NewsMaker.

"Факт ймовірних підривних дій, які виразилися у передачі іноземній державі та її представникам даних, що стосуються системи національної оборони, стали предметом кримінальної справи", - заявили в прокуратурі.

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Прокуратура проводить розслідування, щоб встановити всіх причетних до цієї справи та визначити характер та зміст переданої інформації.

Ігоря Горгана підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

  • Колишній начальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган виявився інформатором російського ГРУ, стверджують журналісти The Insider. 

  • Горган доповідав росіянам інформацію про візити представників українського Міноборони.

  • Він працював у Генштабі до 2021 року, а перед висилкою російських шпигунів з країни влаштувався на роботу в ООН. 

  • Завдяки старим зв'язкам у молдовському міністерстві оборони він і надалі постачає Росії дані. З російського боку з ним контактує полковник Олексій Макаров.

  • Росію цікавило, яке озброєння закуповує Україна у сусідніх країн, зокрема в Молдови. Окрім військових тем, Горган інформував про внутрішньо політичне становище в молдовській владі та стежив за публічними виступами президентки Маї Санду.

  • Горган також писав росіянину, що в Молдові багато хто "готовий" до російського вторгнення, і "немає «Азова» та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко".

  • Після журналістського викриття ексголову Генштабу Молдови відсторонили від роботи в представництві ООН.
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