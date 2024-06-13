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У Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (доповнено)

Це – очна зустріч, і участь у ній брали представники близько 50 країн. 

У Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (доповнено)
Засідання Рамштайн
Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III у X

У Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат "Рамштайн". Воно проходило в очному форматі.

Як і завжди, головував міністр оборони США Ллойд Остін. Україну представляв міністр оборони Рустем Умєров

За його словами, головна тема зустрічі сьогодні – системи протиповітряної оборони, щоб захистити людей і критичну інфраструктуру від російського терору, та артилерія.

"Вдячний колегам з майже 50 країн-партнерів за непохитну підтримку та відданість цінностям свободи. Очікуємо на плідні результати зустрічі та конкретні рішення, які наблизять перемогу України", – сказав він.

Остін також повідомив про теми для обговорення. 

"Сьогодні я зустрівся з міністром Рустем Умєровим у Брюсселі та отримав оновлені дані про ситуацію на полі бою в Україні. Як і раніше, ми сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України, включно з більшою кількістю систем ППО, зброї та боєприпасів", – написав Остін у X.

У акаунті місії США в НАТО уточнили, що сьогоднішнє засідання – вже 23. Участь у ньому брали представники 50 країн. Також був секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Остін також повідомив, що до Контактної групи доєдналася Аргентина.

Доповнення. За результатами зустрічі Остін сказав, що ППО і надалі залишатиметься пріоритетом для Сполучених Штатів у підтримці України. Про надання нових систем поки що інформації немає.

Міністр оборони США також підтвердив дозвіл на застосування американського озброєння для ударів у відповідь по території Росії довкола Харківської області. 

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