У Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (доповнено)

Це – очна зустріч, і участь у ній брали представники близько 50 країн.

У Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат "Рамштайн". Воно проходило в очному форматі.

Як і завжди, головував міністр оборони США Ллойд Остін. Україну представляв міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, головна тема зустрічі сьогодні – системи протиповітряної оборони, щоб захистити людей і критичну інфраструктуру від російського терору, та артилерія.

"Вдячний колегам з майже 50 країн-партнерів за непохитну підтримку та відданість цінностям свободи. Очікуємо на плідні результати зустрічі та конкретні рішення, які наблизять перемогу України", – сказав він.

Остін також повідомив про теми для обговорення.

"Сьогодні я зустрівся з міністром Рустем Умєровим у Брюсселі та отримав оновлені дані про ситуацію на полі бою в Україні. Як і раніше, ми сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України, включно з більшою кількістю систем ППО, зброї та боєприпасів", – написав Остін у X.

У акаунті місії США в НАТО уточнили, що сьогоднішнє засідання – вже 23. Участь у ньому брали представники 50 країн. Також був секретар НАТО Єнс Столтенберг.

The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by 🇺🇸 @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs — U.S. Mission to NATO (@USNATO) June 13, 2024

Остін також повідомив, що до Контактної групи доєдналася Аргентина.

Доповнення. За результатами зустрічі Остін сказав, що ППО і надалі залишатиметься пріоритетом для Сполучених Штатів у підтримці України. Про надання нових систем поки що інформації немає.

Міністр оборони США також підтвердив дозвіл на застосування американського озброєння для ударів у відповідь по території Росії довкола Харківської області.